2019-08-30T04:38:45+03:00
Общество

День Байкала отметят в Иркутске 1 сентября

В этом году празднику исполняется 20 лет
Мария КНЯЗЕВА
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День Байкала отметят в Иркутске 1 сентябряДень Байкала отметят в Иркутске 1 сентябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Народные гулянья, праздничные мероприятия. Иркутск в эти выходные будет отмечать День Байкала. Его, начиная с 1999 года, празднуют в первое воскресенье сентября. В этот раз он выпал на первый день осеннего месяца.

В 12.00 на острове Юность и на площадке у памятника Александру III 1 сентября начнет работу фотовыставка «Байкальская волна», установят фотозону. Также пройдет квест «Тайны Великого озера» и квиз «Байкальская история».

- Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, - сообщают в мэрии Иркутска. - Запланирован концерт творческих коллективов.

Также 1 сентября стартует экологический марафон-фесте. В течение недели в разных районах города будут появляться пункты раздельного сбора вторсырья. Сдать можно макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду, а еще привезти продукты для приютов животных.

Адреса передвижных пунктов акции «Скажи_мусору_НЕТ!»:

1 сентября – 12.00 - 18.00, площадь у памятника Александру III;

2 сентября – 9.00 - 20.00, сквер им. Кирова;

3 сентября – 9.00 - 20.00, школа №19 (парковка на ул. Мелентьева);

4 сентября – 9.00 - 20.00, сквер на б-ре Постышева (ост. Волжская);

5 сентября – 9.00 - 20.00, б-р Рябикова, 2Б (ост. Бульвар Рябикова);

6 сентября – 9.00 - 20.00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (ост. Кинотехникум);

7 сентября – 16.00 - 18.00, площадь у памятника Александру III.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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