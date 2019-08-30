2019-08-30T05:28:35+03:00
Общество

Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе

Он ушел из дома еще 26 августа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 72-летнего жителя села Быстрое Слюдянского района Владимира Духова полицейским сообщила его взволнованная родственница. Она рассказала, что ее отчим еще 26 августа ушел на рыбалку к реке Иркут и не вернулся. С тех пор никто не знает о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего мужчины. На вид ему 65 лет, худощавого телосложения, рост 180-190 сантиметров, волосы седые. Был одет в камуфляжную куртку, болотные сапоги, с собой у него был рюкзак, удочка и рыболовные снасти. Особая примета: у него ампутирована правая рука.

Сейчас сибиряка ищут полицейские, спасатели и волонтеры. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Духова просьба сообщать в ближайшие отделы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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