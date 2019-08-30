Всю жизнь - без паспорта: жительница Бурятии получила документ ради пенсии

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-30T06:25:37+03:00

Утерянный в 80-х годах документ она решила восстановить только перед выходом на пенсию

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-Мне паспорт нужен!

В полиции Кижингинского района Бурятии несколько удивились. Все-таки с такой просьбой к ним не каждый день обращаются. Почти 40 лет умудрилась прожить без документов местная жительница!

- Надежда Дашиагбанова потеряла основной документ еще в 1980-х годах прошлого века. Примечательно, что в течение столь длительного промежутка времени женщина не обращалась в государственные учреждения, больницы, не была официально трудоустроена, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

Главный документ российского гражданина понадобился женщине только перед выходом на пенсию. Сотрудники полиции пошли навстречу гражданке и помогли ей быстро оформить новый паспорт, а затем вручили его в торжественной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU