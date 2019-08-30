Всю жизнь - без паспорта: жительница Бурятии получила документ ради пенсии
-Мне паспорт нужен!
В полиции Кижингинского района Бурятии несколько удивились. Все-таки с такой просьбой к ним не каждый день обращаются. Почти 40 лет умудрилась прожить без документов местная жительница!
- Надежда Дашиагбанова потеряла основной документ еще в 1980-х годах прошлого века. Примечательно, что в течение столь длительного промежутка времени женщина не обращалась в государственные учреждения, больницы, не была официально трудоустроена, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.
Главный документ российского гражданина понадобился женщине только перед выходом на пенсию. Сотрудники полиции пошли навстречу гражданке и помогли ей быстро оформить новый паспорт, а затем вручили его в торжественной обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU