Проезд по улице 4-я Советская ограничат в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:38 2019-08-30T06:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, иркутские автомобилисты. В городе с 29 августа до 3 сентября ограничат проезд по улице 4-ой Советской в районе дома №58. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных земляных работ на теплотрассе.

Также, напомним, что до 31 августа движение ограничено в микрорайоне Топкинский, в районе здания №37а. Там проводят аварийно-земляные работы. Так что местным автомобилистам стоит заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Донской. Там, из-за аварийных ремонтных работ на канализационных сетях, с 27 августа ограничили проезд на участке от Карла Либкнехта до Трудовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября: в Иркутске весь день нельзя будет купить спиртное (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU