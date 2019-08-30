Росгвардия подарила укомплектованные школьные рюкзаки детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-30T07:04:25+03:00

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К благотворительной акции «Собери ребенка в школу» присоединились сотрудники Росгвардии Иркутской области. Перед началом нового учебного года росгвардейцы подарили школьникам из пострадавших от паводка районов а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей укомплектованные школьные рюкзаки. Внутри, все что необходимо любому ученику: дневники, тетради, письменные принадлежности, краски, пластилин, разноцветные пеналы, альбомы, и многое другое. Все портфели сотрудники доставили детям лично.

- На сегодняшний день не все семьи в пострадавших от наводнения районах могут позволить себе собрать ребенка в школу, обеспечив его всем необходимым, - отметили в пресс-службе Росгвардии России по Иркутской области. - В сборе подарков для детей приняли участие сотрудники и военнослужащие из всех подразделений нашего Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU