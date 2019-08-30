Полицейские наградили иркутянина, который задержал вооруженного преступника, ограбившего девушку

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-30T08:10:59+03:00

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Не остался незамеченным поступок 30-летнего иркутянина Маирбека Юсупова, который 25 августа задержал вооруженного грабителя в центре Иркутска. Напомним, «Комсомолка» писала, как Маирбек, выйдя на пробежку в районе улицы 25 Октября услышал крики молодой девушки о помощи и убегающего от нее неизвестного мужчины. Маирбек понял, что произошло ограбление, бросился за преступником в погоню, догнал его, обезвредил и удерживал до приезда полиции.

- За решительные действия, своевременно проявленную бдительность, неравнодушие и помощь полиции начальник Управления МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин вручил Маирбеку Юсупову благодарственное письмо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, сам Маирбек Юсупов, который увлекается футболом признался, что догнал злоумышленника благодаря своей хорошей физической подготовке. Ну а свою награду он прокомментировал так:

- Для меня поощрения не важны, - скромничает Маирбек. - Считаю, люди так и должны помогать друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU