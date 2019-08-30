2019-08-30T11:43:49+03:00
Происшествия

Более 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница Иркутска

Мошенники пообещали ей высокий заработок
ХАБИБУЛИНА Вера
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Более 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница ИркутскаБолее 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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38-летняя жительница поселка Молодежный обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что сейчас она находится в декрете, поэтому искала легкую удаленную подработку в интернете. Пострадавшая разместила несколько объявлений о поиске работы на различных сайтах, и вскоре с ней связался некий мужчина, предложивший хороший заработок. Женщину заинтересовало предложение, поэтому по просьбе звонившего она установила на компьютер программу и создала брокерский счет.

Через некоторое время женщине поступил звонок с просьбой совершить банковский перевод на созданный счет, ее убедили в том, что все деньги вернутся, как только он будет активирован.

- Жертва сделала три перевода: 98, 20 и 10 тысяч рублей, однако этого оказалось мало, и на следующий день аферист попросил перевести еще 50 тысяч рублей, однако получил отказ, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

Когда женщина заподозрила неладное и попросила мошенника вернуть ее деньги, тот перестал выходить на связь. После этого обманутая иркутянка окончательно убедилась, что деньги украли и написала заявление в полицию.

Полиция призывает сохранять бдительность и не переводить деньги неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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