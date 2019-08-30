Сергей Сокол: решение экологических и социальных проблем Усолья-Сибирского - на контроле областных парламентариев

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-30T11:53:14+03:00

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Усолье-Сибирское отмечает 350 лет. Депутаты Законодательного Собрания побывали в этом городе с рабочей поездкой и посетили несколько соцобъектов. В частности, детский сада №28, в котором проводится ремонт. Работы – на контроле у парламентариев.

В 1990-х этот детсад был закрыт, потом в нем располагались офисы и магазины, а в течение последних нескольких лет здание было заброшено. Решение о восстановлении садика было принято в 2018 году по итогам рабочей поездки областных парламентариев в Усолье-Сибирское. Сметная стоимость реконструкции объекта – 104 млн руб.

Сейчас здесь уже заменены внутренние инженерные коммуникации, окна, ограждения, обновляется фасад здания. В соответствии с современными стандартами также ремонтируются групповые комнаты, пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медкабинет. На территории детсада появятся прогулочные площадки, теневые навесы и малые архитектурные формы.

- Главная задача – не только обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях, но создать для воспитанников дошкольных учреждений самые комфортные условия. Открытие детского сада №28 усольчане очень ждут. Объект находится у нас на депутатском контроле. Подрядчик пообещал закончить работы через полтора месяца, мы обязательно приедем с проверкой, – сказал Сергей Сокол.

Еще один объект, который осмотрели депутаты – это улица Интернациональная, где идет масштабный ремонт дорожного полотна. Ожидается, что работы будут завершены до конца октября.

Сергей Сокол и депутаты побывали и на открытии стелы в честь 350-летия Усолья-Сибирского на Комсомольском проспекте. 10-ти метровую стелу украшают барельефы, отражающие события истории города, а также герб и часы. Вокруг стелы разбит сквер, созданный за счет средств проекта «Народные инициативы».

- Вместе с администрацией города с начала работы нового созыва Законодательного Собрания мы проделали огромную работу, – подчеркнул Сергей Сокол, – добились выделения средств на строительство и реконструкцию нескольких социальных объектов. Предприняли активные действия по ликвидации отходов «Усольехимрома» - этот вопрос нам удалось сдвинуть с мертвой точки. Буквально три дня назад дали старт строительству объездной автодороги Р-255. Это важное событие и для города, и для всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU