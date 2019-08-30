2019-08-30T13:06:38+03:00
Происшествия

В Иркутске задержали грабителя по горячим следам

Виновнику светит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 - х лет
ЛЕОНТЬЕВ Алексей
Поделиться:
В Иркутске задержали грабителя по горячим следамВ Иркутске задержали грабителя по горячим следамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

- Ограбили! У меня на улице сорвали золотую цепочку!

Со слезами на глазах за помощью к полицейским обратилась 72 - летняя жительница города Иркутска. По словам потерпевшей, на улице к ней подбежал неизвестный молодой человек, сорвал с ее шеи золотую цепочку и быстро скрылся в неизвестном направлении.

- Сотрудникам уголовного розыска потребовалось менее суток, чтобы задержать подозреваемого, который ограбил обратившуюся в отделение полиции пожилую женщину. В ходе проведения комплекса оперативно - розыскных мероприятий утром следующего дня по подозрению в совершении противоправного деяния, сыщики задержали ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 22 - летнего иркутянина. В отделении полиции молодой человек признался в содеянном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Грабеж». Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 - х лет. Похищенное ювелирное украшение изъято и возвращено потерпевшей владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягод
Сергей Сокол: решение экологических и социальных проблем Усолья-Сибирского - на контроле областных парламентариев
Более 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница Иркутска
Полицейские наградили иркутянина, который задержал вооруженного преступника, ограбившего девушку
«Ростелеком» в Иркутской области обеспечил связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября
Росгвардия подарила укомплектованные школьные рюкзаки детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области
Проезд по улице 4-я Советская ограничат в Иркутске
Всю жизнь - без паспорта: жительница Бурятии получила документ ради пенсии
Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе
День Байкала отметят в Иркутске 1 сентября
Крупный лесной пожар потушили в Ольхонском районе
Семья года живет в Иркутске
Дамбы, которые должны защитить от новых наводнений, устанавливают в Иркутской области
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет