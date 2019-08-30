В Иркутске задержали грабителя по горячим следам

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-30T13:06:38+03:00

Виновнику светит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 - х лет

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- Ограбили! У меня на улице сорвали золотую цепочку!

Со слезами на глазах за помощью к полицейским обратилась 72 - летняя жительница города Иркутска. По словам потерпевшей, на улице к ней подбежал неизвестный молодой человек, сорвал с ее шеи золотую цепочку и быстро скрылся в неизвестном направлении.

- Сотрудникам уголовного розыска потребовалось менее суток, чтобы задержать подозреваемого, который ограбил обратившуюся в отделение полиции пожилую женщину. В ходе проведения комплекса оперативно - розыскных мероприятий утром следующего дня по подозрению в совершении противоправного деяния, сыщики задержали ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 22 - летнего иркутянина. В отделении полиции молодой человек признался в содеянном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Грабеж». Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 - х лет. Похищенное ювелирное украшение изъято и возвращено потерпевшей владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU