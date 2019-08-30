2019-08-30T15:19:28+03:00
Происшествия

В лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягод

Женщину с внуком вернули домой в целости и сохранности
ЛЕОНТЬЕВ Алексей
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В лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягодВ лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягодФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В республике Бурятии в 12 километрах от поселка Усть-Баргузин женщина со своим внуком собирала ягоды. Увлекшись своим делом, они ушли вглубь леса и не вернулись домой к назначенному ими времени. К счастью, родственники вовремя заметили их отсутствие, забили тревогу и обратились в подразделение МЧС поселка Усть-Баргузин с просьбой найти пропавших без вести собирателей ягод.

В ходе поиска спасателями было обследовано около 20 квадратных километров лесного массива. А уже чуть позже спасательный отряд обнаружил потерявшихся целыми и невредимыми.

- Мы нашли их в районе местности Лежневка, в семи-восьми километрах от места сбора дикоросов. Поиски осложнялись темным временем суток, и тем, что сборщики были не на связи, так как у них разрядился мобильный телефон, - рассказал один из спасателей Усть-Баргузинского подразделения МЧС России

К поискам потерявшихся были привлечены 4 человека и 2 единицы техники Усть-Баргузинского подразделения МЧС России.

Спасатели рекомендуют: Отправляясь в лес, в первую очередь, поставьте в известность кого-либо из родственников или знакомых о предстоящем путешествии, расскажите им о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Наденьте на шею свисток и пополните баланс сотового телефона, а также проверьте заряд батареи. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют ориентироваться в лесу. Если вы видите, что у вас маленький заряд батареи, сделайте короткий звонок спасателям, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте и выключите телефон.

Очень часто спасатели ориентируют заблудившихся по сотовому телефону. Человек описывает, где он заехал, оставил автомобиль, куда пошел, с какой стороны у него находится солнце. Спасатели по карте определяют, где предположительно может находиться человек, и дают советы, которые помогают ему выйти на дорогу и по ней к автомобилю, либо к населенному пункту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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