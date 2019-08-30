СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-30T17:20:16+03:00

Проезд по улице Красноказачьей будет закрыт до 15 октября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, иркутские автомобилисты! Частичное ограничение движения транспорта по улице Красноказачьей от ул. Лыткина до ул. Зверева продлено до 15 октября. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением работ по строительству многоквартирных жилых домов.

Обращаем внимание, что по улице Красноказачьей на участке от ул. Советской до ул. Лызина с 23.00 2 сентября до 23.00 15 октября также будет организовано одностороннее движение автомобилей

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице 4-я Советская. Там с 29 августа до 3 сентября ограничили проезд в районе дома №58. Ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных земляных работ на теплотрассе.

Также, напомним, что до 31 августа движение ограничено в микрорайоне Топкинский, в районе здания №37а.

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ИСТОЧНИК KP.RU