2019-08-31T04:48:55+03:00
Общество

Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске

Скульптурная композиция появится в школе №24
Анна РАССКАЗОВА
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Памятник школьному дневнику откроют в ИркутскеПамятник школьному дневнику откроют в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Каких только памятников не бывает! В Иркутске решили установить необычную скульптурную композицию. Памятник школьному дневнику появится в школе №24.

- Композиция станет подарком к 55-летию учреждения, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По словам создателей, скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятерки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. Также на страницах будет высечено стихотворение.

Впрочем, посмотреть на оригинальную скульптурную композицию смогут все желающие. Открытие намечено на первое сентября. Наверняка селфи и фото на фоне интересного памятника захотят сделать многие.

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Все желающие смогут посетить интересные лекции, а также лично пообщаться с известными российскими и зарубежными писателями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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