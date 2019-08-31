Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:48 2019-08-31T04:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Каких только памятников не бывает! В Иркутске решили установить необычную скульптурную композицию. Памятник школьному дневнику появится в школе №24.

- Композиция станет подарком к 55-летию учреждения, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По словам создателей, скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятерки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. Также на страницах будет высечено стихотворение.

Впрочем, посмотреть на оригинальную скульптурную композицию смогут все желающие. Открытие намечено на первое сентября. Наверняка селфи и фото на фоне интересного памятника захотят сделать многие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестиваль

Все желающие смогут посетить интересные лекции, а также лично пообщаться с известными российскими и зарубежными писателями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU