2019-08-31T05:35:50+03:00
Авто

Осторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетних

Полицейские призывают быть внимательней
Анна РАССКАЗОВА
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Осторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетнихОсторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетнихФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Завтра 1 сентября – начало нового учебного года. Это значит, что детей на улицах Иркутска станет еще больше. Поэтому автомобилисты должны быть внимательней вдвойне. Тем более, что тревожные сигналы есть.

- В августе в ДТП попали 12 детей, - озвучила печальную статистику пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В их числе – десять юных пешеходов, 12 пассажиров, два велосипедиста и один водитель мотоцикла. Вердикт, увы, предсказуемый – в произошедшем в основном виноваты взрослые. Инспекторов поражает, что, даже перевозя детей в салоне, водители умудряются нарушать правила движения. Кроме того, в основном дети попадают под колеса на пешеходных переходах, что тоже говорит о культуре вождения. По мнению полицейских, водители должны быть очень осторожны, уступать дорогу юным пешеходам и делать замечания, если дети сами нарушают правила – то есть переходят дорогу в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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