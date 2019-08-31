Осторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 05:35 2019-08-31T05:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра 1 сентября – начало нового учебного года. Это значит, что детей на улицах Иркутска станет еще больше. Поэтому автомобилисты должны быть внимательней вдвойне. Тем более, что тревожные сигналы есть.

- В августе в ДТП попали 12 детей, - озвучила печальную статистику пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В их числе – десять юных пешеходов, 12 пассажиров, два велосипедиста и один водитель мотоцикла. Вердикт, увы, предсказуемый – в произошедшем в основном виноваты взрослые. Инспекторов поражает, что, даже перевозя детей в салоне, водители умудряются нарушать правила движения. Кроме того, в основном дети попадают под колеса на пешеходных переходах, что тоже говорит о культуре вождения. По мнению полицейских, водители должны быть очень осторожны, уступать дорогу юным пешеходам и делать замечания, если дети сами нарушают правила – то есть переходят дорогу в неположенном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внимание, иркутские автомобилисты! Частичное ограничение движения транспорта по улице Красноказачьей от ул. Лыткина до ул. Зверева продлено до 15 октября.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU