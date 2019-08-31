2019-08-31T06:24:15+03:00
Происшествия

Двух детей и их дедушку спас на пожаре сосед в поселке под Иркутском

В доме замкнуло электропроводку
Анна РАССКАЗОВА
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Двух детей и их дедушку спас на пожаре сосед в поселке под Иркутском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиДвух детей и их дедушку спас на пожаре сосед в поселке под Иркутском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Пожар произошел в частном доме поселка Грановщина, что под Иркутском. Трагедий было могло закончится ЧП, если бы не бдительность соседа. Иван Стешин проходил мимо, когда заметил клубы дыма под кровлей. Не раздумывая, он бросился в дом. И помог выбраться из горящего строения двум детям и их дедушки, который присматривал за внуками. Увы, они огня к тому моменту еще не заметили. Затем Иван вызвал пожарных.

- Спасатели приехали вовремя, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - По предварительным данным пожар мог произойти из-за аварийной электропроводки. Необходимо несколько в год проводить профилактический осмотр электросетей и уделять пристальное внимание техническому состоянию электроприборов во избежание пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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