2019-08-31T08:10:41+03:00
Авто

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Ленина в Иркутске

Мотоциклиста и пассажирку госпитализировали
Анна РАССКАЗОВА
Поделиться:
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Ленина в Иркутске. Фото: группа "ДТП-38"Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Ленина в Иркутске. Фото: группа "ДТП-38"
Изменить размер текста:

ДТП произошло 30 августа в Иркутске приблизительно около 22.00. На пересечении улиц Ленина и Канадзавы столкнулись мотоцикл и иномарка.

Сейчас во всех обстоятельствах разбираются полицейские. Известно, что с травмами в одну из городских больниц доставили 30-летнего мотоциклиста и его 24-летнюю пассажирку.

Как рассказал один из очевидцев аварии в популярном паблике автомобилистов в соцсетях, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу байку. В любом случае, основные выводы делать полицейским. Также свидетели аварии пишут, что парень за рулем получил сильные травмы, пассажирка - средние.

Пользователи подчеркнули, что именно водители байков должны быть максимально осторожны, ведь они ничем не защищены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завтра 1 сентября – начало нового учебного года. Это значит, что детей на улицах Иркутска станет еще больше. Поэтому автомобилисты должны быть внимательней вдвойне. Тем более, что тревожные сигналы есть.

- В августе в ДТП попали 12 детей, - озвучила печальную статистику пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт для пострадавших в наводнении запустили в Иркутской области
Двое подростков ограбили девочек на берегу реки в Улан-Удэ
Двух детей и их дедушку спас на пожаре сосед в поселке под Иркутском
Осторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетних
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Проезд по улице Красноказачьей будет закрыт до 15 октября в Иркутске
В лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягод
В Иркутске задержали грабителя по горячим следам
Сергей Сокол: решение экологических и социальных проблем Усолья-Сибирского - на контроле областных парламентариев
Более 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница Иркутска
Полицейские наградили иркутянина, который задержал вооруженного преступника, ограбившего девушку
«Ростелеком» в Иркутской области обеспечил связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября
Росгвардия подарила укомплектованные школьные рюкзаки детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области
Проезд по улице 4-я Советская ограничат в Иркутске
Всю жизнь - без паспорта: жительница Бурятии получила документ ради пенсии
Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе
День Байкала отметят в Иркутске 1 сентября
Крупный лесной пожар потушили в Ольхонском районе
Семья года живет в Иркутске
Дамбы, которые должны защитить от новых наводнений, устанавливают в Иркутской области
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет