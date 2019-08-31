СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-31T08:10:41+03:00

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Ленина в Иркутске. Фото: группа "ДТП-38"

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ДТП произошло 30 августа в Иркутске приблизительно около 22.00. На пересечении улиц Ленина и Канадзавы столкнулись мотоцикл и иномарка.

Сейчас во всех обстоятельствах разбираются полицейские. Известно, что с травмами в одну из городских больниц доставили 30-летнего мотоциклиста и его 24-летнюю пассажирку.

Как рассказал один из очевидцев аварии в популярном паблике автомобилистов в соцсетях, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу байку. В любом случае, основные выводы делать полицейским. Также свидетели аварии пишут, что парень за рулем получил сильные травмы, пассажирка - средние.

Пользователи подчеркнули, что именно водители байков должны быть максимально осторожны, ведь они ничем не защищены.

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Завтра 1 сентября – начало нового учебного года. Это значит, что детей на улицах Иркутска станет еще больше. Поэтому автомобилисты должны быть внимательней вдвойне. Тем более, что тревожные сигналы есть.

- В августе в ДТП попали 12 детей, - озвучила печальную статистику пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU