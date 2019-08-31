Двое подростков ограбили девочек на берегу реки в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-31T08:17:51+03:00

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Улан-удэнские оперативники задержали одного из подозреваемых в краже телефонов у трех девочек 9-12 лет, которые решили искупаться в реке Уда, а смотреть за вещами оставили несовершеннолетнего брата. Пока подруги весело плескались в воде, к "охраннику" подошли двое незнакомцев, и, забрав сумки девочек, быстро скрылись с места происшествия.

- Заявление о происшествии поступило в полицию 23 августа. Известно, что в сумках находились сотовые телефоны школьниц. Ущерб составил 17 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержать подозреваемого удалось не сразу, а через несколько дней - за это время он успел продать два из трех телефонов. Известно, что 16-летний задержанный имеет 9 классов образования, нигде не учится и не работает. Кроме того, парень находится под следствием еще за несколько краж.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Второго подозреваемого все еще разыскивают. В полиции отмечают, что материалы этого и предыдущих дел в отношении задержанного улан-удэнца будут объединены в единое производство и переданы СУ СК России по Республике Бурятия для дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU