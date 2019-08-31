2019-08-31T08:41:03+03:00
Общество

Сайт для пострадавших в наводнении запустили в Иркутской области

Портал появился по поручению вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко
Анна РАССКАЗОВА
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Сайт для пострадавших в наводнении запустили в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Сайт для пострадавших в наводнении запустили в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Когда попадаешь в непростую жизненную ситуацию, поступление оперативной информации – очень важно. Поэтому в Иркутской области запустили портал иркутскпаводок.рф для тех, чьи дома пострадали во время паводков.

- Это сделано по поручению вице-премьера правительства РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко, - сообщает пресс-служба администрации Приангарья.

На портале все желающие могут получить актуальную информацию по оформлению социальной выплаты, узнать об итогах проведенных обследований жилых помещений, мерах государственной поддержки и т.д. Информация будет оформляться оперативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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