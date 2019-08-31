2019-08-31T13:39:59+03:00
Общество

Виталий Мутко рассказал о том, как проходит ликвидация последствий подтопления в Иркутской области

Пострадавших от паводков освободят от оплаты за электричество
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Виталий Мутко рассказал о том, как проходит ликвидация последствий подтопления в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Виталий Мутко рассказал о том, как проходит ликвидация последствий подтопления в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжают устранять последствия паводков. Стало известно, что жителей, пострадавших от наводнения, освободят от оплаты за электроэнергию во второй половине 2019 года.

- Главы населенных пунктов обязаны дать списки конкретных потребителей электросбытовым компаниям и в министерство энергетики, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. – Правительство компенсирует расходы сетевым компаниям.

Кроме того, многие жители подтопленных поселков и городов сами хотят делать ремонт в своих разрушенных жилищах. В области принято решение в этих случаях авансом выдавать 50% затрат, а после предоставления необходимых документов – оставшиеся деньги.

По словам вице-премьера правительства РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко, главный вопрос сегодня - выдача сертификатов и соблюдение сроков рассмотрения документов.

Он отметил, что за неделю нужно еще раз обследовать подтопленные дома. Закрыть вопрос с проверками многоквартирных домов.

- Главное - судьба людей, в частности, где они будут жить на время восстановления жилья, - подчеркнул Виталий Мутко. – Сейчас 453 семьи снимают квартиры, им полагается компенсация за аренду – 12 тысяч рублей в месяц. Знают ли они об этом? Мы должны быть уверены, что зимой они не останутся на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровля производственного цеха загорелась под Иркутском
Сайт для пострадавших в наводнении запустили в Иркутской области
Двое подростков ограбили девочек на берегу реки в Улан-Удэ
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Ленина в Иркутске
Двух детей и их дедушку спас на пожаре сосед в поселке под Иркутском
Осторожно, дети: за месяц в Иркутске под колеса машин попали 25 несовершеннолетних
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Проезд по улице Красноказачьей будет закрыт до 15 октября в Иркутске
В лесах Бурятии спасли потерявшихся сборщиков ягод
В Иркутске задержали грабителя по горячим следам
Сергей Сокол: решение экологических и социальных проблем Усолья-Сибирского - на контроле областных парламентариев
Более 120 тысяч рублей перевела аферистам жительница Иркутска
Полицейские наградили иркутянина, который задержал вооруженного преступника, ограбившего девушку
«Ростелеком» в Иркутской области обеспечил связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября
Росгвардия подарила укомплектованные школьные рюкзаки детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области
Проезд по улице 4-я Советская ограничат в Иркутске
Всю жизнь - без паспорта: жительница Бурятии получила документ ради пенсии
Рыбак без руки пропал в Слюдянском районе
День Байкала отметят в Иркутске 1 сентября
Крупный лесной пожар потушили в Ольхонском районе
Семья года живет в Иркутске
Дамбы, которые должны защитить от новых наводнений, устанавливают в Иркутской области
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет