СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-31T13:39:59+03:00

Виталий Мутко рассказал о том, как проходит ликвидация последствий подтопления в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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В Иркутской области продолжают устранять последствия паводков. Стало известно, что жителей, пострадавших от наводнения, освободят от оплаты за электроэнергию во второй половине 2019 года.

- Главы населенных пунктов обязаны дать списки конкретных потребителей электросбытовым компаниям и в министерство энергетики, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. – Правительство компенсирует расходы сетевым компаниям.

Кроме того, многие жители подтопленных поселков и городов сами хотят делать ремонт в своих разрушенных жилищах. В области принято решение в этих случаях авансом выдавать 50% затрат, а после предоставления необходимых документов – оставшиеся деньги.

По словам вице-премьера правительства РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко, главный вопрос сегодня - выдача сертификатов и соблюдение сроков рассмотрения документов.

Он отметил, что за неделю нужно еще раз обследовать подтопленные дома. Закрыть вопрос с проверками многоквартирных домов.

- Главное - судьба людей, в частности, где они будут жить на время восстановления жилья, - подчеркнул Виталий Мутко. – Сейчас 453 семьи снимают квартиры, им полагается компенсация за аренду – 12 тысяч рублей в месяц. Знают ли они об этом? Мы должны быть уверены, что зимой они не останутся на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU