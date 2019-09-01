СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-01T07:12:41+03:00

Притормози перед «зеброй»: макеты детей установили у пешеходных переходов в Зиме. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Перед началом нового учебного года, полицейские Зимы установили реалистичные макеты фигур школьников на дорогах, вблизи пешеходных переходов. Сделано это для привлечения внимания автомобилистов к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

- Пока изготовлено и установлено два макета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Один размещен в районе детского сада, второй у пешеходного перехода в центре города. Благодаря световозвращающим элементам на фигурах, макеты будут заметны водителям издалека. Ну а главная цель подобных макетов - соблюдение скоростного режима водителями. Кроме того, муляжи должны также служить напоминанием самим ребятам о необходимости соблюдения правил пешеходного перехода.

По статистике, которую приводят полицейские, в Зиме за последнее время произошло 6 аварий с участием детей, в двух из них ребятишек сбили на пешеходных переходах

ИСТОЧНИК KP.RU