Победы во всех боях: Дарима Сандакова из Бурятии выиграла чемпионат Европы по боксу в Мадриде

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-01T08:46:45+03:00

Победы во всех боях: Дарима Сандакова из Бурятии выиграла чемпионат Европы по боксу. фото: соцсети.

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Красивая победа спортсменки из Бурятии Даримы Сандаковой. Сибирячка уверенно завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу, который проходил в Мадриде. Сибирячка выиграла в весовой категории до 69 кг.

- В финале Дарима Сандакова одержала победу над итальянкой Анжелой Карини - 5:0, - сообщили в пресс-службе федерации бокса России.

- Всем спасибо большое за поддержку, - написала Дарима на своей страничке в соцсети. - Для меня это действительно очень важно, это наша победа. Вместе мы сила! Бокс объединяет!

Добавим, что на этом чемпионате Европы Дарима Сандакова показала 100% результат. Она не потерпела ни одного поражения, уверенно выиграв все свои поединки, победив спортсменок из Венгрии, Ирландии и Турции. К слову, сборная России заняла первое общекомандное место испанского чемпионата Европы, завоевав три золотые медали. Кроме Даримы золото в своих категориях взяли Юлия Чумгалакова и Зенфира Магомедалиева.

ИСТОЧНИК KP.RU