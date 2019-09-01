СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-01T14:32:59+03:00

Лексус и Тойота столкнулись на трассе «Сибирь»: один человек погиб и трое пострадали. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Крупная авария произошла 1 сентября на трассе Р-255 «Сибирь». В 14.00, в районе Тулуна там столкнулись Лексус и Тойота Премио. От удара, Тойота сразу загорелась и выгорела практически полностью. 28-летний водитель, находившийся за рулем, не смог выбраться из салона и погиб на месте.

- В салоне Лексуса находились 44-летний водитель, его 42-летняя жени и 6-летняя дочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу.

Выяснилось, что семья, находившаяся в Лексусе возвращалась в Красноярск из Братска. Кто стал виновником аварии и при каких обстоятельствах произошло это страшное ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU