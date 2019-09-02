2019-09-02T07:02:08+03:00
Общество

Владимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую область

Планируется, что 2 сентября Владимир Путин посетит Тулун, где ознакомится с восстановительными работами после наводнения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Владимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую областьВладимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую областьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом работ по ликвидации последствий сильнейшего наводнения, которое обрушилось на Приангарье этим летом. Также глава государства проведет совещание по вопросам предоставления жилья для жителей подтопленных районов.

- Также запланировано, что Владимир Путин посетит одну из тулунских школ. Ну а после этого он отправится с официальным визитом в Монголию, - сообщается на официальном сайте Президента России.

Напомним, этим летом Владимир Путин уже дважды приезжал в Иркутскую область. В ночь на 30 июня, когда первая волна паводка обрушилась на Приангарье, он провел оперативное совещание в аэропорту Братска. 19 июля Владимир Путин побывал уже в Тулуне, где встретился с местными жителями, потерявшими при стихии свое жилье. Тогда, зайдя в один из пунктов временного размещения, президент познакомился с 6-летним мальчиком Матвеем Сафроновым, который рассказал Владимиру Путину о своем затопленном садике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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