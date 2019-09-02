Сам собрал трактор и погиб на нем в ДТП житель Усть-Илимска

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-02T07:38:27+03:00

Сам собрал трактор из разных частей и погиб на нем в ДТП житель Усть-Илимска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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В Усть-Илимске утром, 1 сентября в аварии погиб 33-летний житель поселка Невон. Мужчина, находясь за рулем трактора, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где перевернулся. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшие на место полицейские выяснили, что перед этой поездкой водитель нарушил сразу несколько правил.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выяснилось, что трактор не был зарегистрирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Более того, его трактор вообще был собран из различных составных частей других моделей сельхозтехники. Ну а водитель не имел права садиться за руль, так как был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Сейчас выясняются все подробности этой аварии.

Полицейские напоминают, что в Иркутской области с 1 по 30 сентября проходит профилактическая операция «Трактор». Инспекторы ДПС проверяют водителей техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU