Путин в Тулуне: президент России находится в городе, пострадавшем от разрушительного наводнения

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-02T11:49:29+03:00

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Президент России Владимир Путин вновь прилетел в Иркутскую область. 2 сентября глава государства прилетел в Братск, откуда отправился в Тулун, который больше всего пострадал от летнего наводнения. Сейчас Владимир Путин знакомится с ходом восстановительных работ по ликвидации последствий паводка. После этого он проведет совещание по вопросам предоставления домов и квартир для жителей подтопленных районов.

Кроме этого, Владимир Путин зайдет в одну из тулунских школ, чтобы оценить ремонт, который провели в ней после удара удара стихии.

Напомним, это уже не первый визит Владимира Путина в Иркутскую область этим летом. В конце июня, во время первой волны паводка, президент прилетат в Братск, где проводил оперативное совещание в аэропорту. Ну а 19 июля глава государства побывал в Тулуне. Там он общался с местными жителями, которые потеряли свои дома, а также посещал пункты временного размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU