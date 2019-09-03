За публикацию картинки с немецкими рыцарями оштрафовали жителя Бурятии

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-03T07:26:25+03:00

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В Улан-Удэ суд наказал местного жителя за то, что несколько лет назад он опубликовал в одной из социальных сетей несколько картинок с изображением немецких рыцарей и нацистской атрибутики. об этом сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда города улан-Удэ.

- Подсудимый рассказал, что создал эту страницу в социальных сетях в 2007 году, - сообщили в пресс-службе суда. - Также он сообщил, что опубликовал эти картинки исключительно для освещения исторических событий, а не в целях пропаганды нацистской идеологии.

Тем не менее, несмотря на то, что мужчина утверждал, что в его действиях не было злого умысла, суд признал его виновным. Ему уже выписали штраф в размере 1000 рублей за распространение нацистской символики. Также в ближайшее время нарушитель должен будет удалить со своей страницы в социальной сети все те изображения, которые нарушают российское законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU