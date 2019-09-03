Выставка работ американского фотографа Дмитрия Житова состоится в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-03T09:01:20+03:00

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Уже на этой неделе, 6 сентября, в Иркутском областном краеведческом музее откроется выставка американского фотохудожника Дмитрия Житова "Индия" - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу музея. Это будет не просто рядовая экспозиция фотографий - выставку будет сопровождать уникальная звуковая дорожка, которая будет удачно дополнять каждое изображение. В прошлом году этот фотограф уже представлял свои работы на суд иркутской публики - тогда он привозил в наш город выставку со снимками Кубы.

- На выставке не будет ни одной постановочной фотографии, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - Все сюжеты Дмитрий Житов смог подсмотреть во время своего путешествия по Индии.

Посетители выставки смогут окунуться в неповторимую атмосферу Индии, жители которой проживают каждый свой день, как праздник, несмотря на свою бедность. Прикоснуться к культуре далекой восточной страны иркутяне смогут с 6 по 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU