Полицейские разыскивают пропавшего грибника в Тулунском районе

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-03T09:20:22+03:00

Он ушел из дома 1 сентября и до сих пор не вернулся

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В Тулунском районе полицейские разыскивают мужчину, который ушел за грибами и не вернулся, - сообщает ИА "Байка24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Вечером 1 сентября 37-летний Александр Белослюдцев пошел на тихую охоту в лес близ села Андрюшино, не взяв с собой мобильный телефон. С тех пор он не возвращался.

- Родственники мужчины пытались найти его самостоятельно, но поиски, которые продлились несколько часов, ни к чему не привели, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого они написали заявление в полицию.

Приметы пропавшего грибника: на вид 35-37 лет, рост 170 сантиметров, черные волосы, круглое лицо, карие глаза и прямой нос. Был одет в темно-синюю мастерку с желтыми и красными полосками, черную футболку, серые тапочки, камуфляжную кепку и темно-синее трико с серыми полосками. Также у него есть особая примета: шрам над правой бровью.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Александра Белослюдцева, то обязательно сообщите об этом в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU