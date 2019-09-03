2019-09-03T11:51:02+03:00
Происшествия

Водителю стало плохо за рулем: младенец пострадал в крупном ДТП на трассе в Усолье-Сибирском

Там столкнулись Тойота Калдина и Субару Легаси
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителю стало плохо за рулем: младенец пострадал в крупном ДТП на трассе в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителю стало плохо за рулем: младенец пострадал в крупном ДТП на трассе в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла 2 сентября на трассе Р-255 «Сибирь», в Усольском районе. Недалеко от отворота к деревне Старая Ясачная, 63-летний водитель «Тойоты Калдины», который ехал со стороны Иркутска, почувствовал себя плохо за рулем и потеряв контроль за машиной, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Субару Легаси.

- Пострадали оба водителя и полугодовалый ребенок, который находился в Субару в специальном детском удерживающем кресле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности аварии.

Там же, в Усолье-Сибирском в прошедшие выходные сбили 6-летнюю девочку, которая гуляла одна на улице Энгельса, в районе дома № 6. Она стала переходить дорогу в неположенном месте, и попала под колеса Тойоты Короллы, водитель которой не успел затормозить. Как итог, ребенок попал в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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