2019-09-03T12:51:19+03:00
Происшествия

Более 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской области

Так, большое количество такой травы скосили в Балаганском и Усть-Удинском районах
Любовь АРБАТСКАЯ
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Более 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской областиБолее 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области прошел очередной этап операции «Мак 2019» - сотрудники полиции уничтожали наркотические растения. Нашли больше 660 таких мест площадью около 2 тысяч гектаров. Например, 130 гектаров – в Балаганском районе, около 100 гектаров - в Усть-Удинском районе. Траву скашивали и обрабатывали территорию специальными средствами, чтобы она не проросла вновь на следующий год.

- Хозяевам участков вынесли 580 предписаний, что надо уничтожить такие растения, а на тех, кто не стал этого делать, составили административные протоколы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Все, кто выращивают траву, будут привлекаться к ответственности.

Следующий этап операции «Мак 2019» в нашем регионе начнется 16 сентября. Тех, кто увидит растения, содержащие наркотические вещества, просят сразу звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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