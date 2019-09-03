Более 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской области
В Иркутской области прошел очередной этап операции «Мак 2019» - сотрудники полиции уничтожали наркотические растения. Нашли больше 660 таких мест площадью около 2 тысяч гектаров. Например, 130 гектаров – в Балаганском районе, около 100 гектаров - в Усть-Удинском районе. Траву скашивали и обрабатывали территорию специальными средствами, чтобы она не проросла вновь на следующий год.
- Хозяевам участков вынесли 580 предписаний, что надо уничтожить такие растения, а на тех, кто не стал этого делать, составили административные протоколы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Все, кто выращивают траву, будут привлекаться к ответственности.
Следующий этап операции «Мак 2019» в нашем регионе начнется 16 сентября. Тех, кто увидит растения, содержащие наркотические вещества, просят сразу звонить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU