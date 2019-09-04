Дежурство матросов-спасателей на заливе Якоби в Иркутске прекращено
За окном иркутян вот уже несколько дней прохладная погода, а на календаре — сентябрь. Пришло время закрыть пляжный сезон. Так, в Иркутске накануне официально прекращена работа общественного пляжа в заливе Якоби.
- Средства спасения убраны на хранение, дежурства матросов-спасателей отменены, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Также уже закрыто для купания Еловское водохранилище в Ангарске, которые вместе с иркутским «берегом» и представляли собой места для общественного отдыха у воды. Остальные девять официальных пляжей были оборудованы в детских оздоровительных лагерях.
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ИСТОЧНИК KP.RU