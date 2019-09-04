2019-09-04T04:12:20+03:00
Общество

Бесплатные наблюдения за Луной и Сатурном пройдут в Усть-Ордынском

В Иркутске масштабная астрономическая акция запланирована на 5 октября
Мария КНЯЗЕВА
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Бесплатные наблюдения за Луной и Сатурном пройдут в Усть-ОрдынскомБесплатные наблюдения за Луной и Сатурном пройдут в Усть-ОрдынскомФото: Тимур ХАНОВ
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В субботу, 7 сентября, в поселке Усть-Ордынский пройдут бесплатные наблюдения Луны и Сатурна, а еще сотрудники Иркутского планетария расскажут интересные факты о спутнике и планете. Начало лекции в 20.00, а наблюдений в 21.00.

- Участие в мероприятии бесплатное, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - Наблюдения могут не состояться при облачной погоде, а вот лекция и интерактивный мастер-класс обязательно будут. Встречаемся на площади у администрации поселка, адрес: ул. Ленина, 18.

Стоит отметить, что в Иркутске и по области следующая масштабная астрономическая акция запланирована на 5 октября — это будет Всемирная ночь наблюдения Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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