СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-04T09:26:05+03:00

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Обещал вернуться через пять дней: ягодник пропал без вести в Усть-Куте. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 59-летнего жителя Усть-Кута Александра Расова полицейским сообщила его взволнованная жена. Она рассказала, что еще 24 августа ее муж ушел в лес за ягодами, в районе деревни Закута. Своим родственникам мужчина сказал, что вернется через пять дней. Но домой он так и не пришел, тогда родные позвонили в полицию.

Сейчас пропавшего ягодника ищут полицейские, спасатели, волонтеры, охотники и волонтеры, которые прочесывают лес и близлежащие окрестности. Также в поисках задействованы сотрудники авиалесоохраны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 65-70 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, голубые глаза, седые короткие волосы. Был одет в черную куртку, черные штаны и рубашку, тельняшку, резиновые сапоги, при себе у него был турсук.

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ИСТОЧНИК KP.RU