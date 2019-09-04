В поселке Молодежный в Иркутском районе открылся первый роллердром

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-04T11:19:49+03:00

На нем можно будет покататься как на роликах, так и на скейтборде и BMX

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У мальчишек и девчонок в поселке Молодежный, который находится в Иркутском районе, теперь появилось новое место для занятий спортом, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на администрацию Иркутского района. В этом населенном пункте открыли роллердром, на котором могут кататься как любители роликов, так и скейтбордисты и обладатели самокатов и велосипедов модели BMX.

- На территории роллердрома установлены разгонная горка, хафпайп, грайнд-бокс и другие сооружения, которые необходимы для выполнения трюков, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Это первый роллердром на территории Иркутского района: ранее любители экстремальных видов спорта могли потренироваться только на нескольких площадках в черте города Иркутска. Самая близкая из них для жителей Молодежного ранее находилась в микрорайоне Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU