У нас прибавление: в иркутской зоогалерее на свет появился птенец павлина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-04T12:23:00+03:00

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Сотрудники зоогалереи недавно отпраздновали появление на свет своего очередного питомца. В семье павлинов из яйца вылупился маленький птенец. Он пока не похож на своих статных и красивых сородичей с радужными хвостами и горделиво поднятыми клювами. Пока он маленький, пушистый и очень серьезный.

- Этот павлинчик вылупился в самом начале переезда и, и уже успел подрасти, - рассказала директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Пока семья павлинов живет в старом здании зоогалереи. Работники зоопарка пока не спешат тревожить молодую семью - ведь для них переезд это большой стресс. Но в любом случае скоро им придется покинуть свое старое гнездо и начать обживаться на новом месте. Скорее всего, птенцу будет намного проще адаптироваться в чужом для себя вольере, нежели его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU