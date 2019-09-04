2019-09-04T12:23:00+03:00
Дом. Семья

У нас прибавление: в иркутской зоогалерее на свет появился птенец павлина

Семья павлинов уже готовится к переезду в новое здание зоопарка
Анна ПОПОВА
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У нас прибавление: в иркутской зоогалерее на свет появился птенец павлинаУ нас прибавление: в иркутской зоогалерее на свет появился птенец павлина
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Сотрудники зоогалереи недавно отпраздновали появление на свет своего очередного питомца. В семье павлинов из яйца вылупился маленький птенец. Он пока не похож на своих статных и красивых сородичей с радужными хвостами и горделиво поднятыми клювами. Пока он маленький, пушистый и очень серьезный.

- Этот павлинчик вылупился в самом начале переезда и, и уже успел подрасти, - рассказала директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Пока семья павлинов живет в старом здании зоогалереи. Работники зоопарка пока не спешат тревожить молодую семью - ведь для них переезд это большой стресс. Но в любом случае скоро им придется покинуть свое старое гнездо и начать обживаться на новом месте. Скорее всего, птенцу будет намного проще адаптироваться в чужом для себя вольере, нежели его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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