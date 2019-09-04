Заксобрание: на восстановление Байкальска, пострадавшего от паводка, требуется более 750 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-04T13:00:06+03:00

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Байкальск сильно пострадал во время второй волны паводка, которая обрушилась на Иркутскую область в конце июля этого года. На восстановление и подготовку города к отопительному сезону необходимо более 750 млн. рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы Байкальск смог подготовиться к зиме. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол во время рабочей поездки в этот город. Также в ревизии ущерба, причиненного стихией, приняла участие председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова.

- Город надо восстанавливать уже сейчас, необходимо выделять деньги на ремонт объектов, – сказал спикер. – Основное внимание исполнительной власти сконцентрировано на Тулуне, а про Байкальск забыли. Но ситуация, которую мы видим здесь, требует такого же внимания. Законодательное Собрание готово оказать поддержку и для выделения средств на покрытие расходов, которые сейчас несет мэрия, и на привлечение федеральных средств.

Как пояснил глава города Байкальска Василий Темгеневский, ущерб оценивается примерно в 2,5 млрд., но чтобы восстановить действующую инфраструктуру, необходимо 754 млн рублей – для выполнения обязательств по аварийно-спасательным работам, и оплаты восстановительных работ.

Напомним, администрация Байкальского городского поселения ввела режим ЧС 28 июля 2019 года. Из-за паводка серьезно пострадали главный технологический мост через реку Солзан, автомобильный и пешеходные мосты через реку Харлахта. Разрушены участки тепловых и канализационных сетей, повреждены жилые дома и общежития.

Кроме того, областные парламентарии подготовили письма в правительство РФ по вопросу ликвидации отходов БЦБК. Из-за обильных дождей накопители практически переполнены. В ближайшее время депутаты рассмотрят вопрос по Байкальску и БЦБК на площадке Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU