Иркутянин расплатился со всеми долгами, чтобы улететь за границу

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-04T13:51:43+03:00

Он не возвращал деньги своему знакомому, и тот подал на него в суд

Изменить размер текста: A A

Недавно в Иркутске рядовой спор двух друзей из-за денег превратился в судебное разбирательство с привлечением приставов. Ранее житель Иркутска взял в долг у своего приятеля 915 тысяч рублей и пообещал вскоре их вернуть. Для надежности они заключили договор, в котором были прописаны сроки возврата денег - все-таки сумма немаленькая, мало ли что случится.

- В установленный срок заимодавец обратился к своему приятелю и напомнил ему о долге, но тот отказался возвращать деньги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - И тогда кредитор решил подать в суд на своего друга.

Судебные приставы навестили должника и сообщили ему, что он должен вернуть деньги своему приятелю. Но мужчина проигнорировал требования представителей суда. Тогда они приняли решение ограничить ему выезд за границу. Должник и не думал об этом запрете, пока ему не понадобилось срочно выехать за пределы страны. Именно тогда он понял, что от возврата нужной суммы ему не уйти, и вернул деньги своему заимодавцу, после чего смог спокойно уехать за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU