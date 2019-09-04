2019-09-04T13:51:43+03:00
Общество

Иркутянин расплатился со всеми долгами, чтобы улететь за границу

Он не возвращал деньги своему знакомому, и тот подал на него в суд
Анна ПОПОВА
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Иркутянин расплатился со всеми долгами, чтобы улететь за границуИркутянин расплатился со всеми долгами, чтобы улететь за границуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Недавно в Иркутске рядовой спор двух друзей из-за денег превратился в судебное разбирательство с привлечением приставов. Ранее житель Иркутска взял в долг у своего приятеля 915 тысяч рублей и пообещал вскоре их вернуть. Для надежности они заключили договор, в котором были прописаны сроки возврата денег - все-таки сумма немаленькая, мало ли что случится.

- В установленный срок заимодавец обратился к своему приятелю и напомнил ему о долге, но тот отказался возвращать деньги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - И тогда кредитор решил подать в суд на своего друга.

Судебные приставы навестили должника и сообщили ему, что он должен вернуть деньги своему приятелю. Но мужчина проигнорировал требования представителей суда. Тогда они приняли решение ограничить ему выезд за границу. Должник и не думал об этом запрете, пока ему не понадобилось срочно выехать за пределы страны. Именно тогда он понял, что от возврата нужной суммы ему не уйти, и вернул деньги своему заимодавцу, после чего смог спокойно уехать за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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