Видео с места взрыва газа в Ангарске появилось в сети
Опубликовано видео с места взрыва бытового газа, который произошел в одном из жилых домов 22 микрорайона Ангарска. Напомним, днем, 4 сентября в одной из квартир во время приготовления пищи, у хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Судя по 30-секундному ролику, ЧП произошло в квартире на первом этаже. Видно, что пластиковые окна после хлопка остались целы. Никто из жильцов и соседей не погиб. Стены дома не повредились.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Иркутской области.
- Легкие травмы получили три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Госпитализация им не понадобилась.
Все подробности инцидента выясняют дознаватели.
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ИСТОЧНИК KP.RU