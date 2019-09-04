Видео с места взрыва газа в Ангарске появилось в сети

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-04T15:06:46+03:00

Во время взрыва газа в Ангарске пострадали три человека [видео]

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Опубликовано видео с места взрыва бытового газа, который произошел в одном из жилых домов 22 микрорайона Ангарска. Напомним, днем, 4 сентября в одной из квартир во время приготовления пищи, у хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Судя по 30-секундному ролику, ЧП произошло в квартире на первом этаже. Видно, что пластиковые окна после хлопка остались целы. Никто из жильцов и соседей не погиб. Стены дома не повредились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730027" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Иркутской области.

- Легкие травмы получили три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Госпитализация им не понадобилась.

Все подробности инцидента выясняют дознаватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU