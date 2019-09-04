2019-09-04T15:06:46+03:00
Происшествия

Видео с места взрыва газа в Ангарске появилось в сети

Во время взрыва газа в Ангарске пострадали три человека [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео с места взрыва газа в Ангарске появилось в сетиВидео с места взрыва газа в Ангарске появилось в сети
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Опубликовано видео с места взрыва бытового газа, который произошел в одном из жилых домов 22 микрорайона Ангарска. Напомним, днем, 4 сентября в одной из квартир во время приготовления пищи, у хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Судя по 30-секундному ролику, ЧП произошло в квартире на первом этаже. Видно, что пластиковые окна после хлопка остались целы. Никто из жильцов и соседей не погиб. Стены дома не повредились.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Иркутской области.

- Легкие травмы получили три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Госпитализация им не понадобилась.

Все подробности инцидента выясняют дознаватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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