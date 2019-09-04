Родственники с Кубани не хотели отдавать иркутянке ее 8-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-04T16:50:22+03:00

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На своих родственников с Кубани пожаловалась в МВД Краснодарского края жительница Иркутска. Она рассказала, что полгода назад оставила свою 8-летнюю дочь сестре, живущей в одной из станиц Павловского района. Правда, все это время родная мать не часто звонила и практически не интересовалась жизнью ребенка.

А несколько дней назад она неожиданно позвонила сестре и сказала, что хочет забрать дочку. Она попросила ее посадить девочку на автобус и отправить ее в Иркутск. Правда, кто бы обеспечил в этом случае безопасность школьницы, она не подумала. Вот и сестра отказалась отпускать ребенка, сказав, что девочка сейчас живет с родным дедушкой, который против этой поездки. Тогда иркутянка позвонила уже в полицию.

Инспекторы ПДН провели проверку и забрали девочку. Сначала ее отправили в реабилитационный центр, а затем и самой матери, которая приехала за ней из Иркутска.

- Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Девочка передана законному представителю.

ИСТОЧНИК KP.RU