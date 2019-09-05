2019-09-05T03:40:31+03:00
Общество

К 170-летию Владимира Сукачева в Иркутске откроется выставка книг из его библиотеки

Редкие экземпляры, книжные памятники можно увидеть в Иркутском художественном музее
Мария КНЯЗЕВА
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К 170-летию Владимира Сукачева в Иркутске откроется выставка книг из его библиотекиК 170-летию Владимира Сукачева в Иркутске откроется выставка книг из его библиотеки
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В главном здании Иркутского художественного музея завтра, 6 сентября, откроется необычная выставка «Экслибрисы, автографы, инскрипты…». Экспонатами на ней будут книги из библиотеки Владимира Сукачева — мецената, коллекционера, основателя Иркутской картинной галереи и городского головы нашего города с 1885 по 1898 годы. Он родился 14 июля 1849-го и новая экспозиция в музее, носящем его имя, появится как одно из праздничных событий к 170-летию Владимира Платоновича.

- В залах музея разместим единственные в своем роде книжные памятники, книги с автографами, дарственными надписями и экслибрисами семьи Сукачёвых, французские издания XIX века и другие редкие экземпляры, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева.

Стоит отметить, что библиотека семьи Сукачевых разрознена уже сотню лет, книги пришлось собирать воедино из Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. Распутина, Научной библиотеке БГУ, Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского и библиотеке Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва. Также на вернисаже будут личные вещи общественного деятеля и фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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