2019-09-05T04:33:12+03:00
Общество

Показательные прыжки с парашютом пройдут под Иркутском

Спартакиада молодежи допризывного возраста стартует 7 сентября
Мария КНЯЗЕВА
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В субботу, 7 сентября, в селе Оёк Иркутского района начнется двухжневная Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная Дню Бородинского сражения. Соревноваться будут 20 команд из Черемхова, Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Свирска, Эхирит-Булагатского и Иркутского районов.

В составе каждой - юноши и девушки 14-17 лет. Им предстоит показать свою спортивную подготовку: прыжки с парашютом, нормы ГТО, умение собирать-разбирать автомат, умеют ли оказывать первую помощь и ходить строем, а также знания военной истории России.

- Торжественное открытие состоится 7 сентября в 14.30, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Спортсмены-парашютисты Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ России подготовили показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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