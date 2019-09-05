СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-05T04:29:36+03:00

Завоевали бронзовые медали на первенстве России велогонщицы из Иркутской области

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Выиграли в тандеме. Дарья Бунеева из Усолья-Сибирского и Валерия Козлова из Шелехова, выступив в парной гонке на первенстве России, завоевали бронзовые медали.

- Наши спортсменки уступили всего доли секунд двум парам велогонщиц из Санкт-Петербурга, - сообщают в Минспорте региона. - Соревнования проходили в Хабаровске среди девушек 17-18 лет.

Стоит отметить, что 25 км сибирячки проехали за 36 минут и 42 сотых секунды. Обе девушки -кандидаты в мастера спорта, выступают на всероссийских стартах под руководством тренера Игоря Грицких. Дома, в Шелехове, Валерия Козлова перенимает мастерство у Владимира Бурмистрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU