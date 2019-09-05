Зарезали и спрятали тело в сумке: за жестокое убийство приятеля осудили жителя Нижнеудинска и его знакомую

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-05T07:39:59+03:00

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Шокирующее по своей жестокости убийство в Нижнеудинске произошло весной прошлого года. Местный житель и его знакомая пришли в гости к своему приятелю. Во время посиделок с алкоголем, между мужчинами внезапно вспыхнула ссора. Гость сначала ударил хозяина дома кулаками по голове, а затем достал нож и нанес несколько ударов ему в живот и грудь.

После этого началось самое страшное. Спутница преступника, чтобы добить мужчину, схватила металлическую кочергу и стала бить ей лежащего на полу хозяина по голове. Но и на этом она не успокоилась, взяв нож, женщина ударила его по шее, в грудь и живот. От полученных травм тот скончался на месте.

Чтобы спрятать тело, изверги распилили труп на две части и попытались сжечь в печи дома. Но этого им сделать не удалось. Тогда они поместили его в спортивные сумки и спрятали под полом в бане во дворе дома. Ну а скрываясь, преступники решили прихватить с собой лодку, точильный станок и бензопилу своей жертвы, продав которые получили 13 тысяч рублей. На днях суд вынес преступному дуэту приговор.

- Мужчина отправился за решетку на 16 лет, его сообщница на 13, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU