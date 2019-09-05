Иркутянка перевела 15 тысяч рублей мошенникам, «вызволяя из беды» лжеродственника

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-05T09:47:25+03:00

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- Помогите! У меня мошенник украл 15 тысяч рублей! – наверное, примерно так объясняла, что произошло, полицейским 46-летняя иркутянка.

Сибирячка стала очередной жертвой телефонных аферистов. Когда на экране мобильного высветился звонок с незнакомого номера, женщина сняла трубку.

- Не узнаешь по голосу?! – услышала иркутянка на том конце провода. – Родственник… Мы давно не виделись… Ну же…

И женщина поддалась на уловку: назвала имя близкого человека из Тулы, с которым давно не виделась. А ведь мошенник только этого и ждал! Подтвердив, что это действительно он, сообщил новость. Мол, он сейчас как раз находится в Иркутске и хотел бы встретиться. Как только разговор зашел, как и где, «родственник» внезапно прервал разговор.

- Проезжаю пост ДПС, кладу трубку! – буркнул в спешке.

Через несколько минут действительно снова перезвонил. Сказал, что возникли серьезные проблемы и на их решение требуется 15 тысяч рублей. Попросил «родственницу» помочь и скинуть деньги на банковскую карту. Женщина, не долго думая, выполнила просьбу. Конец истории? Скорее только начала. Получив деньги, мошенник набрал номер жертвы снова и попросил перевести еще 15 тысяч рублей. Услышав, что отдала последнее, попросил одолжить у кого-нибудь из родных или близких. Обещал вернуть все до копейки, как только увидятся. Тогда иркутянка позвонила брату и рассказала, что «родственник из Тулы» приехал погостить и влип в историю. И на это услышала, что тот самый родственник никогда не водил машину и прав у него нет. Сибирячка поняла, что стала жертвой обмана и принялась набирать номер, с которого ей поступали звонки. Но в трубке раз за разом повторяли: «Абонент недоступен».

- Выяснилось, что номер телефона зарегистрирован в Волгоградской области, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Мошенник все еще находится в розыске. Возбуждено уголовное дело – «Мошенничество с применением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU