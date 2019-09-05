СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-05T11:15:34+03:00

Отобрал телефон и деньги у студента: в Иркутске разыскивают грабителя с татуировкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Погулять по торговому центру, выпить кофе и сходить в кино - наверняка, теперь для одного из иркутских студентов это не такое уж радостное занятие. Днем 3 сентября парня ограбили прямо посреди здания! Неизвестный отобрал у него смартфон и деньги, и бросился наутек. Сейчас его разыскивает полиция.

- Как выглядит подозреваемый? На вид ему 30 - 35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение , - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - У мужчины европейский тип лица, смуглая кожа. Короткие черные волосы, треугольное лицо, узкий подбородок со щетиной. Он был в розовой рубашке, коричневой вельветовой куртке, синих джинсах, черных кроссовках и бейсболке. Есть и особые приметы - абстрактная татуировка на правом предплечье.

Всех, кто видел этого парня или что-то знает о нем, просят звонить в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730188" frameborder="0"></iframe> Грабителя, который украл смартфон и деньги у студента, разыскивают в Иркутске.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU