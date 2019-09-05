Готовность Приангарья к отопительному сезону составляет 90 процентов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-05T11:14:26+03:00

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Подготовку к отопительному сезону в муниципальных образованиях региона обсудили депутаты Заксобрания Иркутской области и представители территорий на селекторном совещании под председательством Сергея Сокола.

- Школы, детсады, больницы – все соцобъекты нужно подключить к теплу вовремя, - подчеркнул спикер. – Наша задача – держать ситуацию под контролем. В частности, оценить риски в части подготовки к отопительному сезону, принять меры.

Есть «болевые» точки. Это коммунальные объекты в Тулуне, Нижнеудинске и на ТЭЦ в Байкальске, отставание от плановых показателей по запасам угля, проблемы с ремонтом объектов, которые обслуживает «Облкоммунэнерго».

- Нельзя допустить повторения чрезвычайной ситуации в Вихоревке, когда в начале ноября без тепла остались дома, школы. Особое внимание – северным территориям. Наша общая задача – благополучие жителей области, комфортные условия в домах и на рабочих местах, в учреждениях социальной сферы, - продолжил Сергей Сокол.

В целом, территории ведут подготовительные и ремонтные работы согласно графикам, общая готовность к отопительному сезону по жилому фонду сегодня составляет 90%, котельные готовы на 88-90%, по запасам твердого топлива – на 70%.

По итогам совещания взят на контроль вопрос с отоплением микрорайона Курортного города Усть-Кута и одноименного санатория. Котельная, которая обслуживает санаторий и микрорайон, ведомственная, муниципалитет не имеет права выделять средства на ее подготовку к зиме. Как заверил глава территории, выйти из положения позволит приобретение топлива из резервного фонда, но для стабильной работы требуется решить вопрос кардинально – передать котельную на баланс муниципалитета, либо ответственному инвестору. Кроме того, председатель ЗС поручил комитету по собственности и экономической политике, который возглавляет депутат от территории Николай Труфанов, отдельно проработать ситуацию в коммунальном хозяйстве Мамско-Чуйского района. В частности, требуется срочно приобрести резервный источник электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU