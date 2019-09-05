СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-05T11:20:08+03:00

Лжебанкиры за сутки украли у жителей Иркутской области 460 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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- Меня обокрал банкир! Что делать?! - примерно с таких слов за последние сутки в пяти городах Приангарья начался не один разговор.

К примеру, в Нижнеилимском районе очередной жертвой лжебанкиров стал 44-летний машинист электровоза. Увидев, что звонит номер, начинающийся с цифр 8800, мужчина незамедлительно взял трубку.

- Здравствуйте, с вашего счета произошло «несанкционированное списание денежных средств», - уверенно произнес звонивший. - Чтобы заблокировать карту, вам необходимо назвать точную сумму, хранящуюся на ней.

Мужчина выполнил требование. После этого мошенник положил трубку, сказав, что перезвонит.

- Через пару минут телефон снова зазвенел, - рассказывает потерпевший. - В этот раз звонили уже с другого номера. Для разблокировки карты меня попросили назвать коды из СМС. Как только я это сделал, разговор прервался, а после у меня исчезли 107 тысяч рублей!

Подобным образом у 62-летней пенсионерки из Тулуна были украдены 150 тысяч, у бодайбинского преподавателя - 40 тысяч рублей, у 31-летнего мужчины из Братска - 117 тысяч рублей, у библиотекаря из Тайшета - 46 тысяч рублей.

- По всем пяти случаям ведется доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно на данный момент, что все звонки потерпевшим поступили из Московской области и Санкт-Петербурга. Всего с начала года лжебанкиры обманули 400 жителей Иркутской области.

Полиция настоятельно рекомендует: не сообщать собеседникам, кем бы они не представлялись, данных о себе и банковских картах, прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанный на обратной стороне карты.

ИСТОЧНИК KP.RU