2019-09-05T14:44:05+03:00
Происшествия

Арест экс-министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды продлен до 10 декабря

Сергей Шеверда обвиняется в превышении должностных полномочий
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Арест экс-министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды продлен до 10 декабряАрест экс-министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды продлен до 10 декабря
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Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда будет находиться под стражей еще как минимум три месяца. 5 сентября Кировский районный суд Иркутска продлил срок его ареста до 10 декабря. Это связано с тем, что бывшему чиновнику нужно время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, Сергея Шеверду арестовали 6 июня в московском аэропорту Шереметьево в рамках нашумевшего расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Затем его доставили в Иркутск, где предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» и заключили под стражу. Следователи считают, что уже экс-министр, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России причинили ущерб в 748 млн рублей.

В середине августа Сергей Шеверда написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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