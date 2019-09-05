Арест экс-министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды продлен до 10 декабря

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-05T14:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда будет находиться под стражей еще как минимум три месяца. 5 сентября Кировский районный суд Иркутска продлил срок его ареста до 10 декабря. Это связано с тем, что бывшему чиновнику нужно время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, Сергея Шеверду арестовали 6 июня в московском аэропорту Шереметьево в рамках нашумевшего расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Затем его доставили в Иркутск, где предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» и заключили под стражу. Следователи считают, что уже экс-министр, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России причинили ущерб в 748 млн рублей.

В середине августа Сергей Шеверда написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Volkswagen Touareg и 80 тысяч долларов: арестовано имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU