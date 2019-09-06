Три медали на первенстве Европы по кикбоксингу завоевали спортсмены Иркутской области

СЕГОДНЯ 03:27 2019-09-06T03:27:02+03:00

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Более 2100 спортсменов из 42 стран участвовали в первенстве Европы по кикбоксингу. Были среди них и кикбоксеры из Иркутской области. Наших земляков на престижный турнир отобрали по итогам первенства страны, которое прошло в иркутской «Байкал-Арене» в апреле. После подготовки к европейским соревнованиям, усиленных тренировок иркутянам есть чем гордиться. Наши бойцы из Венгрии вернулись с тремя медалями.

- Среди юношей 15-16 лет в весовой категории до 51 кг в разделе «фулл-контакт» золотую медаль выиграл Илья Морозов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В этой же возрастной категории в весе до 54 кг в дисциплине «фулл-контакт» первое место у Егора Саклакова.

Еще одну медаль — бронзовую — в копилку сборной России принес Руслан Трускавецкий. Среди спортсменов 17-18 лет в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» он занял третье место в весе до 60 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU