2019-09-06T04:21:00+03:00
Общество

Актриса Татьяна Лазарева встретится с иркутянами 6 сентября в «Молчановке»

Увидеться со знаменитой телеведущей можно при наличии читательского билета
Мария КНЯЗЕВА
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Татьяна Лазарева и ее супруг Михаил Шац.Татьяна Лазарева и ее супруг Михаил Шац.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского — это не только тысячи книг, но и интересные события, встречи, спектакли, литературные вечера, собрания языковых клубов и многое другое. «Молчановка» старается радовать своих посетителей. Одним из последних таких сюрпризов станет творческая встреча с актрисой, телеведущей Татьяной Лазаревой.

- Ждем 6 сентября в 18.00, - пригласила «Молчановка» читателей в своей группе в соцсети.

Татьяна Лазарева приехала в Иркутск подвести итоги конкурса видеороликов «Минута для будущего». Если у вас нет читательского билета, не отчаивайтесь. Встретить лауреата телевизионной премии «ТЭФИ» можно будет 7 сентября на бесплатном концерте на острове Юность. Он пройдет в амфитеатре, известном как «Ракушка». Начало в 16.00.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Лазарева родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. Можно сказать, что свою телевизионную карьеру Татьяна Юрьевна начала с выступлений известных игр КВН в команде «НГУ». С ней юмористка дважды становилась чемпионом Высшей Лиги КВН в 1991 и 1993 годах. Работала на радио, телевидении, участвовала в юмористическом телешоу«О.С.П.-студия». Играет в кино и сериалах, озвучила нескольких персонажей иностранных мультфильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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