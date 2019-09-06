Завоевал две серебряные медали в Париже легкоатлет из Саянска
Во Франции прошли международные соревнования Гран-при по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения Handisport Open Paris 2019. Две медали на турнире завоевал легкоатлет из Саянска Роман Тарасов.
- Роман стал серебряным призером, финишировал вторым в беге на дистанции 100 метров, - сообщает Министерство спорта Иркутской области. - Золото на этой дистанции у спортсмена из Норвегии, бронза у легкоатлета Великобритании.
Вторую медаль Тарасов завоевал, выступая в составе сборной России. Второе место заняла команда нашей страны в комбинированной эстафете 4х100 метров. Здесь обошли наших призеров японцы, а позади остались французы.
Как сообщили в минспорте региона, Роман занимается легкой атлетикой 10 лет. Сначала тренировался у Светланы Федосеевой в Саянске, сейчас перенимает опыт у заслуженного тренера России Александра Сапунова в областной школе олимпийского резерва «Приангарья».
ИСТОЧНИК KP.RU