СЕГОДНЯ 04:54 2019-09-06T04:54:37+03:00

Завоевал две серебряные медали в Париже легкоатлет из Саянска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во Франции прошли международные соревнования Гран-при по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения Handisport Open Paris 2019. Две медали на турнире завоевал легкоатлет из Саянска Роман Тарасов.

- Роман стал серебряным призером, финишировал вторым в беге на дистанции 100 метров, - сообщает Министерство спорта Иркутской области. - Золото на этой дистанции у спортсмена из Норвегии, бронза у легкоатлета Великобритании.

Вторую медаль Тарасов завоевал, выступая в составе сборной России. Второе место заняла команда нашей страны в комбинированной эстафете 4х100 метров. Здесь обошли наших призеров японцы, а позади остались французы.

Как сообщили в минспорте региона, Роман занимается легкой атлетикой 10 лет. Сначала тренировался у Светланы Федосеевой в Саянске, сейчас перенимает опыт у заслуженного тренера России Александра Сапунова в областной школе олимпийского резерва «Приангарья».

ИСТОЧНИК KP.RU